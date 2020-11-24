Почта России помогает жителям Приморья экономить на оплате капитального ремонта

Фото предоставлено пресс-службой Почты России
Соглашение, подписанное Почтой России, Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края и банком ВТБ в 2019 году, пролонгировано на следующий календарный год. По условиям соглашения Почта России принимает взносы на капремонт во всех почтовых отделениях и перечисляет их на счет Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края, открытый в банке ВТБ.
«Программа бесплатного приема платежей по взносам капитального ремонта позволяет приморцам значительно экономить средства на оплату счетов, что особенно важно для людей пожилого возраста», - комментирует заместитель директора по финансовому бизнесу УФПС Приморского края АО «Почта России» Виталий Тулин.
Развитие доступности финансовых услуг для населения является одной из приоритетных задач Почты России, решаемой во взаимодействии с региональными властями и партнерами. Ежемесячно в почтовых отделениях края принимается более 1 миллиона коммунальных и государственных платежей, а передача данных в адрес поставщиков услуг осуществляется в режиме онлайн.
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