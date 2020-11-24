Хроника коронавируса в Приморье: 5 человек скончались за сутки

В Приморье сделано 562703 тестов на выявление коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Приморском крае за минувшие сутки подтверждено 232 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего заразившихся с начала эпидемии по информации пресс-службы правительства региона — 20534 человека.

Сообщается, что за минувшие сутки медики признали еще 151 жителя Приморья выздоровевшим от COVID-19. В общей сложности успешно справилось с новой инфекцией 14856 человек.

За прошедшие 25 часа от коронавируса в крае скончались еще 5 приморцев. Список погибших от болезни в Приморье на сегодня насчитывает 218 имен.

По официальным данным в крае сделано 562703 тестов на выявление коронавируса.

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