Энергетики вернули свет в дома еще более 15 тысячам приморцев

Всего с начала аварийно-восстановительных работ энергетики восстановили работу 25 линий электропередачи 35-110 кВ и 28 подстанций 35-110 кВ. Фото: пресс-служба ДРСК

Энергетики Приморских электрических сетей восстановили электроснабжение части пригорода Владивостока, где проживает более 12 тысяч жителей в районах Трудового, Углового и Весенней. Восстановлением сетей в пригороде продолжают заниматься специалисты смежных сетевых организаций – МУП ВПЭС и Оборонэнерго.

Ночью также подключены еще более трех тысяч жителей сел Раздольное, Соловей Ключ, Вольно-Надеждинское Надеждинского района, с. Реттиховка Черниговского района, с. Воскресенка Спасского района, с. Новосысоевка Яковлевского района, с . Шкотово и г. Большой Камень. Сейчас в этих населенных пунктах идут работы по восстановлению электроснабжения в отдельных домах по заявкам жителей.

Всего с начала аварийно-восстановительных работ энергетики восстановили работу 25 линий электропередачи 35-110 кВ и 28 подстанций 35-110 кВ. Электроснабжение было восстановлено более чем у 100 тысяч человек.

Работы по восстановлению линии 110 кВ от подстанции «Промузел» велись всю ночь. Линия проходит в лесном массиве, из-за чего выполнение аварийно-восстановительных работ было затруднено. Энергетики устранили обрыв провода в трех пролетах. С утра линия была включена в работу.

Сегодня работы по восстановлению электроснабжение продолжатся в Михайловском и Черниговском районах, Артемовском городском округе и г. Фокино. Также энергетики приступили к ремонтным работам на высоковольтных линиях для обеспечения надежной работы всей системы.

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