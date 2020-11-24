Сбербанк запускает новый бесплатный онлайн-проект "Сбер на связи"

«Сбер на связи» - это образовательные вебинары на актуальные финансовые темы Фото: pixabay.com

В ноябре для жителей Дальнего Востока стартует новый бесплатный онлайн-проект Сбербанка «Сбер на связи». В течение месяца будут проходить образовательные вебинары на актуальные темы: как экономить на переводах с карты на карту, как сохранить и приумножить свои деньги, почему могут отказать в выдаче кредита, как исправить кредитную историю, как с помощью ипотечных госпрограмм инвестировать в недвижимость, как научиться копить и как использовать бонусы «Спасибо».

Наталья Красулина, управляющий головным отделением по Хабаровскому краю Сбербанка: «Цель нашего проекта – помочь жителям региона разобраться в финансовых вопросах и открыть новые возможности для владельцев банковских карт. Мы поделимся собственными лайфхаками о том, как лично мы копим деньги, анализируем расходы и используем бонусную программу. Занятия будут проходить в удобном онлайн-формате, присоединиться к ним смогут все желающие».

«Сбер на связи» будет выходить на платформе Zoom 25 ноября, 2, 9, 16, 23 декабря 2020 года в обеденное время с 13.00 до 13.30 (время хабаровское). Экспертами выступят руководители головного отделения по Хабаровскому краю Сбербанка.

Подключиться к вебинару можно по QR-коду, либо по ссылке:

QR-код для вебинара

Ссылка для подключения:

https://sberbank.zoom.us/j/98252841625?pwd=YzViNDFmRkJYcHdTWjNNdlpTODFFZz09

Идентификатор конференции: 982 5284 1625

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