Сбит 7-летний ребенок: полиция Владивостока ищет очевидцев

В Приморье разыскивают водителя, который сбил ребенка Фото: Милана СОКОЛ

В районе дома № 21 по улице Окатовая во Владивостоке произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщила пресс–служба ОГИБДД УМВД России по Владивостоку, неустановленный водитель, управляя транспортным средством, совершил наезд на 7-летнего ребенка. Несовершеннолетний получил травму и был госпитализирован во Владивостокскую клиническую больницу №2.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего: проводится комплекс розыскных мероприятий по установлению личности водителя.

Полиция просит очевидцев ДТП, владеющих какой-либо информацией, ставших непосредственными свидетелями автоаварии, имеющих запись с камер видеонаблюдения, обращаться по телефонам ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку 249-08-56, 895029111

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