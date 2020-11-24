На Чуркин вернулось тепло. За дни без отопления горожанам пообещали перерасчет

Вид на темный Чуркин. Фото: instagram.com/vyshe.kryshi

Специалисты подключили вечером вторника, 24 ноября, к теплу все дома на Чуркине – самом пострадавшем от стихии районе Владивостока. Как доложил руководитель МУПВ ВПЭС Михаил Никуленко, из 56 центральных тепловых пунктов подключены 22, от генераторов работают 18, 13 – по аварийной схеме.

«На вечер вторника все дома района Чуркин подключены к теплу, в некоторых есть и горячая вода. Возможно, еще в отдельных домах недостаточная температура в батареях, но эту ситуацию мы выравниваем», – уточнил директор предприятия.

Всем жителям, остававшимся без отопления, будет сделан перерасчет.

«Необходимо, чтобы в квитанциях люди увидели этот перерасчет, и сделать это нужно максимально быстро», – обозначил Олег Кожемяко.

Свет в дома Чуркина вернется, когда электрики восстановят поваленные опоры ЛЭП на Морском кладбище и протянут новые провода. Напомним, именно через эту линию Патрокл – Голдобина и питалась значительная часть Первомайского района. Восстановить опоры среди могил обещают в среду.

Без света также остаются пока 5 тысяч частных домов в Артеме. Сложной остается ситуация на острове Русский – пока 1600 потребителей без электричества. Есть проблемы в Михайловском районе.