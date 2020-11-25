Это фиаско. Во Владивостоке грузовик завалился на скользкой дороге

Крупногабаритная машина перегородила проезд Фото: dps_vl

Во Владивостоке продолжается ледяной коллапс. Город по прежнему скован льдом и внушительными пробками. Транспортные заторы сохраняются во всех районах. Не прибавляют оптимистичности обстановке и ДТП, которые часто происходит из-за обледенения трассы.

По сообщениям очевидцев, на скользком участке дороге минувшей ночью не справился с управлением водитель большегруза. Машина попросту завалилась на бок при повороте с Гоголя к некрасовким гостинкам. Лишь по счастливой случайности грузовик не раздавил припаркованные авто. Чтобы вернуть многотонную махину в привычное положение понадобилась помощь еще более тяжелой техники. Радует, что объезд аварийного участка относительно недалеко – через фуникулер.

«Так дороги чистят», «Вроде экскаваторы изобрели лет двести почти назад. Или у нас запрещены?», «Вчера тоже хотели там проехать, но дорога очень скользкая, все колом встали, еле выехали обратно. Но все же.. Как он там смог перевернуться то?!», – высказываются подписчики популярного автомобильного сообщества края.