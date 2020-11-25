Этой зимой во Владивостоке на Чуркине создадут резервную электросеть

Энергетикам во Владивостоке ришлось ночью вручную натягивать провода на высоковольтные опоры в зимних условиях. Фото: пресс-служба ДРСК

Частично восстановлена подача электричества в большой район Владивостока Чуркин. Напомним, из-за падения во время ледового дождя опор линий электропередач Чуркин на 6 суток остался без света.

Энергетики считают проделанную работу уникальной из-за особенностей рельефа и сжатых сроков: им пришлось ночью вручную натягивать провода на высоковольтные опоры в зимних условиях.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что в течение этой зимы на данном участке необходимо создать резервную энергосеть – соответствующее предложение направлено в Правительство России.

- Это позволит обеспечить надежное электроснабжение района. Мы должны исключить повторение ситуации, когда на неделю столько жителей остались без света, – сказал Кожемяко.

Как сообщают представители АО «ДРСК», после ввода в эксплуатацию восстановленной ЛЭП энергетики еще около двух недель будут ремонтировать поврежденную инфраструктуру в населенных пунктах Приморья. Над этим в регионе сейчас трудятся более 200 специалистов компании, в том числе прибывших из других регионов.

Также прошедшей ночью глава региона побывал на участках, где аварийные бригады восстанавливают электричество для острова Русский. Энергетики Оборонэнерго уже подали свет в поселок Шигино. Утром 25 ноября подключат поселок Подножье. В течение дня специалисты обеспечат электричеством 40% отключенных объектов острова.

В помощь местным и уже прибывшим иногородним бригадам летят специалисты из Забайкалья и Санкт-Петербурга. На восстановление всех сетей острова уйдет еще несколько дней.

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