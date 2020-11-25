В Приморском крае продолжают работать «полевые кухни» Сбербанка, организованные при поддержке ТОФ, 11-й Армии и городских Администраций. Получить бесплатное горячее питание могут жители пострадавших от стихии районов, оставшиеся без электричества и отопления.

25 ноября «полевые кухни» будут работать во Владивостоке по адресам ул. Черёмуховая, 7 и Калинина, 277, а также в п. Трудовое по адресу ул. Лермонтова, 75 (ст. Угольная).

За 22, 23 и 24 ноября горячие обеды и напитки получили 4850 жителей Владивостока, 1000 жителей Артема, а также 500 жителей п. Трудовое, где по просьбе жителей была оперативно развернута «полевая кухня». В работе пунктов питания приняли участие более 30 волонтеров – сотрудников Сбербанка.

Более 200 клиентов получили услуги банка в передвижных офисах банка, которые работают в наиболее пострадавшем районе Владивостока (м. Чуркин). Там клиенты могут пополнить счет или карту, снять наличные со счета или карты, провести платежи ЖКХ или по кредиту, сделать переводы. Наибольшим спросом горожан пользуются такие операции как снятие наличных и оплата коммунальных платежей.

25 ноября мобильные офисы будут работать по адресам, г. Владивосток, Калинина, 29 и Калинина, 277. Режим работы мобильных офисов с 9:30 до 16:00.

Для работы зон самообслуживания в районах города, где до сих пор отсутствует электричество и наблюдаются проблемы со связью, привезены дизельные генераторы. Так, для обслуживания населения в это время дополнительно запущены зоны самообслуживания клиентов банка по следующим адресам: ул. Калинина, 277, ул. Черемуховая, 7 и ул. Лермонтова, 75, также наличные денежные средства можно получить в ТЦ «Зеленый остров» по ул. Калинина 275 А.

Кроме того, 23 ноября по адресу ул. Борисенко, 16, открылся офис Сбербанка, несколько дней находившийся без электричества. Теперь в нем можно получить необходимые услуги и воспользоваться банкоматами и терминалами оплаты в зоне самообслуживания. Ещё один обновлённый офис банка открылся в районе бухты Тихой по адресу ул. Сахалинская, 44, где уже принимают клиентов со всего микрорайона.

Всего во Владивостоке в штатном режиме работает 19 офисов по адресам:

- г. Владивосток пр. 100-летия Владивостока, 150в;

- г. Владивосток ул. Острякова,5г;

- г. Владивосток ул. Борисенко,16;

- г. Владивосток ул. Тухачевского, 53;

- г. Владивосток ул. Луговая, 69;

- г. Владивосток ул. Луговая, 18;

- г. Владивосток ул. Посьетская, 14;

- г. Владивосток пр.100 лет Владивостоку, 52в;

- г. Владивосток ул. Сахалинская, 44;

- г. Владивосток пр .Красного Знамени, 59;

- г. Владивосток ул. Нейбута, 53;

- г. Владивосток ул. Ильичева, 16;

- г. Владивосток ул. Светаланская,143;

- г. Владивосток ул. Калинина, 29;

- г. Владивосток ул. Русская, 59/2;

- г. Владивосток Океанский проспект, 18;

- г. Владивосток пр. Океанский, 110а;

- г. Владивосток ул. Мордовцева, 3;

- г. Владивосток ул. Черемуховая, 7.

В офисах банка клиенты могут погреться, отдохнуть и зарядить свои мобильные телефоны и другие гаджеты, если с собой нет зарядного устройства – сотрудники банка предложат воспользоваться из имеющихся в наличии.

В связи с погодными условиями и нестабильной работой электроэнергии и связи банк рекомендует уточнять актуальный график работы офисов и устройств самообслуживания на сайте банка, в Сбербанк Онлайн или по телефонам круглосуточной службы поддержки:

900; 8 800 555-55-50 (звонки бесплатны).

24х7 всем клиентам услуги банка доступны дистанционно в Сбербанк Онлайн без визита в офис. Клиенты в режиме онлайн могут переводить денежные средства клиентам Сбербанка и других банков, совершать международные переводы, оплачивать ЖКХ, связь и другие услуги, оформлять и погашать кредиты (в том числе и досрочно), проверять баланс, открывать и пополнять вклады, открывать дебетовые и кредитные карты и пользоваться ими сразу, не получая пластика, устанавливать и менять пин-код, подать заявку на ипотеку и сопровождать уже взятый ипотечный кредит, обменивать валюту и многое другое.