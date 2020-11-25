Новые данные о коронавирусе в Приморье: четверо умерших за сутки

В Приморье от коронавируса умерли 222 человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

229 новых случаев заражения коронавирусом выявлено за минувшие сутки в Приморском крае. Об этом сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Общее число жителей Приморья, у которого с начала пандемии был обнаружен вирус достигло отметки — 20763 человек.

Число тех, кто сумел справиться с новой болезнью за сутки увеличилось на 129 человек. Теперь в крае насчитывается 14985 человек, переболевших COVID-19.

За 24 часа зарегистрировано четыре новых летальных исхода от коронавирусной инфекции. Список жителей Приморья, погибших от заболевания насчитывает уже 222 имени.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» и сохранение «социальной дистанции» в местах значительного скопления людей.

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