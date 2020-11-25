Оформлять ПТС в максимально короткие сроки поручил губернатор Приморья

Аккредитованные лаборатории во Владивостоке оформляют по 400 автомобилей в сутки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил организовать выдачу паспортов транспортного средства (ПТС) в максимально короткие сроки. Сейчас аккредитованные лаборатории оформляют по 400 автомобилей в сутки.

С 1 ноября в России поменялся регламент выдачи ПТС на автомобили: первую учетную запись заводят специализированные испытательные лаборатории и АО «Электронный паспорт». Однако новая система начала давать сбои, так как документы подаются через интернет, а их сверка производится оператором вручную. Подтвержденные паспорта транспортных средств людям приходится ждать неделями.

Заместитель председателя правительства края Александр Костенко сообщил, что в ноябре во Владивосток из-за границы прибыло почти 5 тысяч машин. Из них оформлены 3 тысячи.

— Лаборатории увеличивают количество операторов и переходят на круглосуточный режим работы в две смены. Это позволит оформлять до 650 машин в сутки. Также есть договоренность с портом, что в случае необходимости будет организована круглосуточная выдача машин с территории склада, — обрисовал ситуацию зампред правительства.

Директор компании «Таможенный портал» Роман Султанов пообещал «закрыть все долги» в ближайшее время.

— Бизнес недооценил всю сложность работы. Но мы стабилизируем ситуацию в течение 10-12 дней, за исключением «битых» машин. Их сначала нужно восстановить и только потом они имеют право получить ПТС, — сообщил Султанов.

СПРАВКА:

В Приморье аккредитовано пять лабораторий, из которых сейчас активно работают три. Несколько действуют в европейской части России. Они также могут выдавать электронные ПТС, в том числе на автомобили, завезенные через порты Дальнего Востока.

В данный момент электронные ПТС на автомобили во Владивостоке оформляют:

— ООО «ВЛАДТРЕК», улица Светланская, 85, офис 9, телефон: 8-964-434-02-94;

— ООО «СЕРТ-ЛАБ», улица Нерчинская, 10, офис 103/5, телефон: 7 (423) 242-91-86;

— ООО Спектр-Ч, улица Нижнепортовая, 1, офис 034.

Также с Дальним Востоком работают сертифицированные московская лаборатория ООО «АВТОТЕХЭКСПЕРТ» и казанская ООО «Испытательная лаборатория «Поволжье».

К электронной учетной записи автомобиля привязана вся его история: информация о владельцах, постановка, снятие с учета, страховка, диагностические карты, ДТП, штрафы.

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