«Ответочка» от полиции. Мажора, разъезжающего во Владивостоке по тротуару, оперативно нашли

Во Владивостоке полицейские нашли наглого нарушителя Фото: Милана СОКОЛ

Меньше суток понадобилось полицейским, чтобы найти и привлечь к ответственности самоуверенного водителя дорого джипа, объезжающего пробки по тротуару. Напомним, рулевой Mercedes-Benz G-Class решил миновать транспортный затор через пешеходную дорожку, невзирая на людей вокруг. При этом свой «героический поступок» 19-летний автомобилист выложил в сети. Можно сказать, сам себя и закопал. Теперь размещенная запись послужит доказательством нарушения ПДД и будет приобщена к делу.

– Полицейские без труда установили личность нарушителя. Им оказался местный житель, неоднократно попадавший в поле зрения сотрудников госавтоинспекции. Только за прошлый год гражданин три раза привлекался к административной ответственности за нарушения ППД, – отметили сотрудники пресс-службы ГИБДД Владивостока.

Согласно статье, максимум, что грозит молодому человеку – это штраф в 2000. Особенно иронично эта сумма выглядит в сравнению со стоимостью машины, которая потянет на однушку, где-то на окраине. Но при этом стоит отметить, что репутация юноши изрядно подмочено, он в миг стал настоящим народным антигероем. На нарушителя посыпался шквал критики, а его личная страничка в инстаграме оказалась взломана и удалена. Многие жители края уверены, что наказание для таких беспечных ездоков должно быть куда серьезнее.

– Природа отдохнула на интеллекте этого оболтуса. Прав лишать пожизненно, с изъятием автомобиля нарушителя в пользу государства. Ну и 15 суток для осознания, перед тем, как извинение попросить у жителей города, – высказал свое мнение читатель «КП».

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