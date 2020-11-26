В Приморье собираются построить металлургический завод

ССК "Звезда". Фото: пресс-служба судоверфи

Новый металлургический завод мощностью 1,5 миллиона тонн стального листа и трубной продукции в год планируется построить в Приморье для обеспечения судостроительного комплекса «Звезда». Для возведения предприятия выбрана площадка в районе бухты Суходол, недалеко от города Большой Камень.

Предварительно стоимость проекта оценена в $2,2 миллиарда. Об этом сообщил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным глава «Роснефти» Игорь Сечин. Технико-экономическое обоснование, выполнено одной из крупнейших компаний МСС International Incorporation. По словам руководителя «Роснефти», около 330-350 тысяч тонн продукции завода будет потреблять сама верфь, другие потребители в регионе также смогут воспользоваться этими мощностями.

— Такой расчет сделан разработчиком. Мы имеем в виду, что этот проект надо будет отфинансировать. Просим помочь с социальной составляющей — с жильем и дорогами. На новом производстве будут работать порядка 1,5 тысячи человек, — попросил о помощи главу государства Сечин.

Он сообщил о том, что нужна поддержка при оформлении участков земли под новое строительство и некоторая помощь по инфраструктуре и жилью.

— Хорошо, — ответил Путин и предложил обсудить ситуацию поподробнее.

СПРАВКА:

Судостроительный комплекс «Звезда» создается консорциумом во главе с НК «Роснефть». Сегодня портфель заказов судоверфи составляет более 50 судов, с учетом опционов — 59. В продуктовую линейку «Звезды» войдут суда водоизмещением до 350 тысяч тонн, элементы морских платформ, суда ледового класса, коммерческие суда для транспортировки грузов, специальные суда и другие виды морской техники любой сложности, характеристик и назначений.

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