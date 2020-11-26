До конца месяца только на пароме! Мост на остров Русский закрыт до 30 ноября

На вантах Русского моста убирают лед промышленные альпинисты. Фото: Инстаграм be_in_air_cr

Движение по мосту на остров Русский закрыто до 30 ноября. Об этом сообщила пресс-служба правительства Приморского края. Как и ранее на островную территорию осуществляется паромное сообщение.

Как уже сообщала «КП-Владивосток» на вантах моста, обледеневших во время циклона, сейчас трудятся промышленные альпинисты, устраняя опасность обрушения льда на проезжую часть.

Кроме того сотрудники коммунальных служб и МЧС также помогают высотникам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14