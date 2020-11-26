Губернатор Приморья поблагодарил ДРСК и РусГидро за восстановление электроснабжения

В рамках регионального оперативного штаба губернатор Олег Кожемяко выразил благодарность энергетикам ДРСК и РусГидро за работу по восстановлению электроснабжения потребителей Приморского края.

«Хочу в первую очередь поблагодарить за ту большую работу, которую вы в течение шести дней вели – и по ночам, и днём, меняя бригады. Особенно первые три дня практически без сна работали люди, по два-три часа отдыхали, пока не подтянулись резервы», - отметил глава региона.

В настоящий момент подача электричества потребителям, подключенных к сетям ДРСК, восстановлена. Освободившиеся бригады компания направила на помощь другим сетевым организациям в Артёмовский городской округ и на остров Русский. Энергетики будут расчищать линии электропередачи от обледенелых веток и упавших деревьев, устранять обрывы проводов и другие повреждения на сетевом оборудовании своих коллег – Артемовской электросетевой компании и Оборонэнерго.

Во Владивостоке вчера утром ДРСК восстановила электроснабжение потребителей района Чуркин, в котором проживает более 50 тысяч жителей. В рекордно короткие сроки энергетики установили 3 новые опоры 110 кВ, смонтировали почти километр провода. Это позволило обеспечить нормальную схему электроснабжения жителей Первомайского района.

После прохождения ледяного дождя в Приморье сильно пострадали энергообъекты всех сетевых компаний. Сотни километров линий были покрыты ледяной коркой, на многих участках оборваны провода, повалены опоры.