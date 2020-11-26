В Хасанском районе Приморья реализуют два серьезных инвестпроекта

Состоялось очередное заседание Инвестиционного совета при губернаторе Приморья Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Инвестиционный совет под руководством губернатора Приморья Олега Кожемяко обсудил два инвестпроекта, которые собираются запустить в Хасанском районе на самом юге края.

Проект туристско-рекреационного кластера «Земля леопарда» разработан Инвестиционным агентством Приморья совместно с региональным правительством, нацпарком «Земля леопарда», бизнес-сообществом и жителями Хасанского района. Одна из целей проекта — развитие малого и среднего бизнеса путем интеграции особо охраняемых природных территорий и туристической инфраструктуры, с обязательным сохранением дикой природы.

Проект кластера «Земля леопарда» стал одним из победителей всероссийского конкурса по созданию таких кластеров и получил федеральную поддержку.

Главные препятствия для воплощения проекта сейчас — плохое состояние дорог к достопримечательностям полуострова Гамова и отсутствие мощностей энергоснабжения планируемой инфраструктуры.

Губернатор подчеркнул, что эти вопросы находятся у него на контроле.

— В настоящее время завершается строительство объездной дороги в Андреевке, по которой можно будет попасть на побережье бухты Рисовая. Старая дорога туда идет по берегу моря и ее регулярно подмывает. Дальше будем думать о реконструкции дороги из Рисовой на Витязь, — сообщил Кожемяко.

Также правительство края совместно с энергоснабжающими организациями прорабатывают возможности подачи в Хасанский район дополнительно 25 мегаватт электроэнергии. Сейчас потребление электричества в муниципалитете составляет 75 мегаватт. Электрические сети внутри района необходимо будет модернизировать, чтобы обеспечить надежное электроснабжение.

Проект «Развитие современного туристического кластера на побережье бухты Троица» разработан резидентом Свободного порта Владивосток ООО «Вега». Речь идет о капитальной реконструкции базы отдыха «Океан». Одна из задач проекта — расширить целевую аудиторию туристов, привлекая туристов класса «выше среднего».

Предлагается строительство гостиницы на 100 номеров с круглогодичным бассейном, локальных очистных сооружений, создание дополнительных объектов и услуг для отдыха и развлечений.

Обсудив проекты Инвестсовет сделал ряд поручений. К 21 декабря должен быть предоставлен на утверждение план запуска ТРК «Земля леопарда» на 2020-2022 годы. До конца года должен быть составлен реестр земельных участков для вовлечения их в оборот при реализации проекта и проработан механизм их предоставления. К концу января должны быть подготовлены предложения по развитию морского пассажирского и экскурсионного сообщения в Хасанском районе.

Разработчикам проекта «Развитие современного туристического кластера на побережье бухты Троица» рекомендовано подготовить необходимые документы для признания этого проекта одним из приоритетных инвестиционных проектов Приморского края.

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