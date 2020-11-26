Депутат краевого парламента приобрел для больницы в Хороле обеззараживатели воздуха

Депутат Законодательного Собрания Приморского края Эдуард Цой передал Хорольской центральной районной больнице бактерицидные рециркуляторы воздуха.

О нехватке этих приборов в медучреждении сообщил нардепу главный врач медучреждения Иван Белевич. В условиях пандемии рециркуляторы являются крайне необходимыми, поскольку позволяют дезинфицировать воздух в помещении. Они применяются в кабинетах врачей, в холлах и регистратурах.

Эдуард Цой сразу откликнулся на просьбу и приобрел за счет собственных средств 5 рециркуляторов Аэролайф С-80, предназначенных для очистки и обеззараживания воздуха в помещениях лечебно-профилактических учреждений.

Во вторник, 24 ноября, помощник депутата передал оборудование в Хорольскую ЦРБ.

По сообщению Цоя, в ближайшее время планируется поставка из Санкт-Петербурга ещё 5 мобильных рециркуляторов. Они также будут направлены районную больницу в с. Хороль.

Добавим, что по поручению секретаря регионального отделения Партии, губернатора Приморского края Олега Кожемяко единороссы продолжают оказывать помощь медучреждениям Приморского края. На особом контроле инфекционные госпитали, работающие в «красной зоне» на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией.

На минувшей неделе депутат Думы г. Владивостока Виктор Аблапов передал инфекционному стационару, созданного на базе краевого диагностического центра во Владивостоке, несколько тысяч единиц одноразовой посуды, финансовую помощь в приобретении которой оказал член Регионального политического совета Парти Евгений Недбай.

Исполняющая полномочия руководителя инфекционного госпиталя, главный врач Краевой детской клинической больницы №2 Инна Зеленкова сообщила, что потребность в различных бытовых средствах для стационара, ведущего непрерывную работу, всегда актуальна.

«Единая Россия» оперативно откликнулась на нашу просьбу о помощи, так что наша первоначальная потребность в одноразовой посуде на сегодня закрыта – этого нам достаточно для того, чтобы с 1 декабря госпиталь продолжил работу в составе нашего медучреждения», - заявила Инна Зеленкова.

Напомним, что благодаря позиции главы Приморского края завершаются капитальные ремонты 20 медицинских учреждений Приморского края, включая 5 инфекционных госпиталей. Часть объектов уже сданы. Самые масштабные работы сегодня ведутся во Владивостокской клинической больнице №4. Также 64 новые спецмашины пополнили парк станций скорой помощи, они станут хорошим подспорьем в борьбе с эпидемией в Приморье