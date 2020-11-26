Чуркин снова без света: новое отключение во Владивостоке

Энергетики устраняют обрыв линии провода. Фото: пресс-служба ДРСК

Представители Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) прокомментировали ситуацию с новым отключением света в районе Владивостока Чуркин, которое произошло сегодня, 26 ноября, в 9:59.

«На место повреждения оперативно были направлены бригады энергетиков. Бригады устраняют повреждение на линии 110 кВ в Первомайском районе. Обрыв провода произошел не на восстановленном участке линии», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что энергетики делают все возможное для оперативного восстановления электроснабжения потребителей.

«Свет в домах жителей появится в ближайшее время», — заверяют специалисты ДРСК.

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