Хабаровчанин решил заполучить Land Cruiser во Владивостоке с помощью арбалета

Отправляясь на встречу с продавцом автомобиля, хабаровчанин взял с собой арбалет Фото: pixabay.com

Следственный комитет в Приморье завершил расследование уголовного дела в отношении 44-летнего жителя Хабаровского края.

В январе этого года мужчина приехал во Владивосток. Когда он увидел в интернете объявление о продаже автомобиля Toyota Land Cruiser Cygnus, у гражданина возник замысел похитить машину.

Злоумышленник встретился с 38-летним продавцом для предварительного осмотра техники возле гостиницы на улице Русская. На следующий день мужчины договорились увидеться на том же месте, чтобы заключить договор купли-продажи. Вот только платить хабаровчанин не собирался: он уже купил в магазине арбалет и стрелу к нему, чтобы использовать в качестве оружия во время грабежа.

Во время второй встречи лжепокупатель достал из своего автомобиля, припаркованного рядом, арбалет и направил на продавца. Когда мужчина бросился бежать, ему в спину была выпущена стрела.

Арбалет, из которого был ранен продавец машины во Владивостоке. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю.

Несмотря на серьезное ранение, потерпевший сумел добежать до торгового центра и вызвать полицию. Раненому оказали медицинскую помощь.

Тем временем преступник, завладев чужим автомобилем, ценными вещами, деньгами и документами, находившимися в машине, попытался скрыться, но после погони был задержан сотрудниками полиции.

Следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Гражданин обвиняется сразу по четырем статьям УК, в том числе и в покушении на убийство, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю.

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