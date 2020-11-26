Почти 21 тысяча жителей Приморья была инфицирована COVID-19 с начала пандемии

Тесты на наличие коронавируса дали положительный результат у 20994 приморцев Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за сутки в Приморском крае медики подтвердили еще 231 случай COVID-19. В общей сложности с начала пандемии тесты на наличие вируса дали положительный результат у 20994 человек.

За минувшие 24 часа опасный диагноз был снят со 143 приморцев. Общее количество выздоровевших на сегодня достигло отметки — 15128 человек. Это составляет 72% от всего числа инфицированных.

Список погибших от коронавирусной инфекции за сутки увеличился на четырех человек. Всего в Приморье от новой болезни умерли 226 человек.

На борьбу с коронавирусной инфекцией в Приморье уже направлено более 13,5 миллиарда рублей. Около 10 из них — федеральные средства. Как сообщила председатель правительства края Вера Щербина на брифинге 26 ноября, средства идут на доплаты медицинским работникам, покупку средств индивидуальной защиты, медикаментов, оборудования.

СПРАВКА:

Медикаменты для лечения COVID-19 направляют организациям здравоохранения Приморья. Врачи бесплатно выдают препараты для противовирусной и антибактериальной терапии приморцам с подтвержденной пневмонией, проходящим лечение амбулаторно. Это допустимо, если заболевание поразило до 30% легких.

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