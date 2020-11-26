Спасатели Приморья демонтировали упавшую ЛЭП на острове Елены

Спасатели МЧС Приморья демонтировали и доставили к берегу части упавшей ЛЭП на острове Елены. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России про Приморскому краю

Спасатели Владивостокского филиала ДВРПСО МЧС России с помощью аварийно-спасательного инструмента демонтировали упавшую ЛЭП на острове Елены. Кроме этого, проведены работы по расчистке пути, чтобы обеспечить энергетикам проход к линии электропередач, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России про Приморскому краю. Сотрудники МЧС транспортировали разобранные конструкции опоры ЛЭП к берегу.

Вторая группа спасателей совместно с сотрудниками других подразделений МЧС продолжает на мосту на остров Русский очистку вантовых конструкций от обледенения, говорится в сообщении.

Спасатели Спасского подразделения Владивостокского ПСО МЧС России продолжают очистку от поваленных деревьев линий ЛЭП и подстанций в населенных пунктах Нововладимировка, Зеленовка, Прохоры.

В Артеме спасатели Находкинского филиала ДВРПСО МЧС России помогают бригадам энергетиков восстанавливать линии электропередач. Вчера, 25 ноября, специалистами расчищены от веток линии на участках улиц Репина, Челюскина, Вокзальная, Степная, Герцена.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14