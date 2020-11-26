Студенты ДВФУ создали цифрового музыканта для отделения Сбербанка

Студенты Школы цифровой экономики Дальневосточного федерального университета (ШЦЭ ДВФУ) создали на основе искусственного интеллекта (ИИ) цифрового музыканта. Нейросеть исполняет легкие и непринужденные произведения в стиле лаунж. Послушать музыкальные произведения, созданные искусственным интеллектом, можно в главном офисе Сбербанка во Владивостоке по адресу ул. Фонтанная, 18.

Как рассказали в Школе цифровой экономики, искусственный интеллект работает на основе технологии долгой краткосрочной памяти и может производить более 230 уникальных мелодий. Магистранты совместной со Сбером образовательной программы «Искусственный интеллект и большие данные» создали цифрового музыканта из двух неравнозначных частей — одна учит сочинять нейросеть музыку, а вторая воспроизводит её, озвучивая разными инструментами. ИИ учится создавать произведения на основе уже существующих мелодий, сочиненных людьми. Таким образом, нейросеть делает собственную уникальную музыку, опираясь на прошлый опыт.

Илья Мирин, директор Школы цифровой экономики ДВФУ:

«Проект направлен на внедрение бесплатного музыкального контента в общественных местах. Не всегда разумно использовать платный, ведь люди в очередях вряд ли вслушиваются в любимые композиции. Для клиентов главное создать комфортную атмосферу. А искусственный композитор может сочинять приятную музыку не хуже людей. В дальнейшем мы планируем расширять наш проект».

Сергей Радюшкин, управляющий Приморским отделением Сбербанка:

«Творчество всегда считалось прерогативой человечества. И если в задачах, где требуются вычисления и обработка информации, мы уже признали превосходство искусственного интеллекта и активно пользуемся его результатами в нашей деятельности, то в создании задач творческой деятельности алгоритмы пока еще уступают нам. Но на примере “Цифрового музыканта” мы наблюдаем, что в скором времени творчество активно будет уходить в цифровую область. Такая технология открывает путь к разработке многих интересных практических приложений, в том числе и для потребностей банка».

ДВФУ и Сбербанк являются многолетними стратегическими партнерами. С 2012 года в Школе экономики и менеджмента действует базовая кафедра современного банковского дела, в 2018 году при участии банка в Школе цифровой экономики запущена магистерская программа «Искусственный интеллект и большие данные». Интеграция ведущего вуза Дальнего Востока и крупнейшего банка страны позволила создать уникальные условия по подготовке высококлассных кадров, в том числе в IT-сфере.