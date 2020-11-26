Энергетики оперативно восстановили электроснабжение в Первомайском районе

Утром 26 ноября в филиале Приморские электрические сети было зафиксировано отключение линии электропередачи 110 кВ в Первомайском районе. На место повреждения были оперативно направлены бригады энергетиков. В ходе проведенного осмотра был обнаружен обрыв провода, который произошел не на восстановленном участке линии. Энергетики в кратчайшие сроки устранили повреждение энергооборудования.

В настоящее время линия электропередачи 110 кВ включена в работу, электроснабжение потребителей от сетей ДРСК восстановлено в полном объёме.

Оперативную информацию о ходе восстановительных работ смотрите в официальном аккаунте Приморских электрических сетей в Инстаграме @primseti_drsk.

Внимание! Убедительная просьба к жителям не приближаться к ЛЭП, не прикасаться к оборванному проводу!

В «Дальневосточной распределительной сетевой компании» (АО «ДРСК») работает единый Контакт-центр. По телефону 8-800-1000-397 вы сможете задать вопросы об отключениях электроэнергии. Звонок бесплатный.