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Общество

Светланскую улицу и Корабельную Набережную снова перекрыли

Запрет на передвижение по Светланской на участке под Золотым мостом продлится до вечера
Василий ПОЛИКАРПОВВасилий ПОЛИКАРПОВ
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Под Золотым мостом вновь запретили проезд для автомобилей

Под Золотым мостом вновь запретили проезд для автомобилей

Фото: Василий ПОЛИКАРПОВ

Сегодня, 28 ноября, во Владивостоке снова перекрыли проезд по Светланской улице и Корабельной Набережной на участках под Золотым мостом.

Причина все та же, опасность падения льда с мостового сооружения. Вместе с запретом на проезд автомобилей действуют аналогичные ограничения для пешеходов, о чем говорят соответствующие знаки, выставленные на тротуаре.

Вместе с тем на проезжей части перед Золотым мостом выставлены знаки, запрещающие остановку и стоянку, однако еще до того, как ограничительные меры вступили в силу, некоторые автомобилисты уже успели припарковать машины на этом участке.

Действие ограничительных мер ориентировочно продлится до 17:00.