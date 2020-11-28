Светланскую улицу и Корабельную Набережную снова перекрыли

Под Золотым мостом вновь запретили проезд для автомобилей Фото: Василий ПОЛИКАРПОВ

Сегодня, 28 ноября, во Владивостоке снова перекрыли проезд по Светланской улице и Корабельной Набережной на участках под Золотым мостом.

Причина все та же, опасность падения льда с мостового сооружения. Вместе с запретом на проезд автомобилей действуют аналогичные ограничения для пешеходов, о чем говорят соответствующие знаки, выставленные на тротуаре.

Вместе с тем на проезжей части перед Золотым мостом выставлены знаки, запрещающие остановку и стоянку, однако еще до того, как ограничительные меры вступили в силу, некоторые автомобилисты уже успели припарковать машины на этом участке.

Действие ограничительных мер ориентировочно продлится до 17:00.