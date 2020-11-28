Оборонэнерго начало подключать поселки Русского острова к электричеству

Все силы брошены на восстановление электроснабжения на Русском острове

В штабе Оборонэнерго сообщили, что уже начали подключать поселки острова Русский к электричеству, а полностью восстановить электроснабжение островной территории удастся до конца текущих выходных.

По словам генерального директора АО «Оборонэнерго» Сергея Кирюхина, сейчас ведется подключение электричества в поселке Аякс. Электроэнергию также обещают вскоре подать также на Поспелова, в Лесное, Мелковолное, Канал, Парис, где проживают в общей сложности около 1,5 тысячи человек.

«Нужно восстановить линию 6 кВ, протяженность которой составляет около 10 километров. Потребуется очистить подъездные пути, просеки. Работы займут от суток до двух», – обозначил Сергей Кирюхин.

Дополнительно к уже работающим бригадам должны подключиться 10 человек от лесного хозяйства и 20 военных для того, чтобы как можно быстрее завершить аварийно-восстановительные работы.

«Нужно организовать работу так, чтобы время нигде не терялось. Идут бригады, а сразу следом – энергетики. Чтобы между очисткой просеки и восстановлением линии передач никаких перерывов не было», – поставил задачу губернатор Приморья Олег Кожемяко.

К ночи 29 ноября энергетики хотят «запитать» поселок Экипажный, если все пойдет по плану. Подключают к свету и поселок Подножье. Бригады формируют подъездные пути для восстановления линий электропередач, но местность здесь сложная. За 2,5 часа трактор здесь проходит всего 500 метров. Бригады будут усилены, для этого на расчистку направлено дополнительно 25 человек.

Самый большой объем работы на Русском острове предстоит проделать для подключения поселков Рында и Воевода, ведь электрические сети по большей части расположены в лесу. На этот участок дополнительно направлено 20 лесников и 40 военных.

Напомним, что в Приморье действует режим ЧС регионального характера в связи с прошедшим ледяным дождем. Движение по мосту на остров Русский временно закрыто. Осуществляется паромное сообщение.