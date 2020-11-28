Мэр Владивостока ходит по квартирам и раздает газовые баллоны

Олег Гуменюк раздал газовые баллоны и плиты жителям Русского острова

Мэр Владивостока Олег Гуменюк прибыл на Русский остров для того, чтобы раздать газовые баллоны и плиты пострадавшим от ледяного шторма жителям. С собой он привез 2500 баллонов и 130 плит.

Информацию о своем визите на Русский остров градоначальник опубликовал в личном аккаунте в сети Инстаграм.

"Сегодня снова приехал на Русский. К сожалению, во многих домах Оборонэнерго еще не восстановило подачу электричества. Пока раздаем баллоны и газовые плиты. Ранним утром на остров привезли 2500 газовых баллонов и 120 печей.

В поселках Подножье, Экипажный, Парис, Канал и на улице Зеленой силами Оборонэнерго установлено пять дизельных генераторов. В частный сектор еще пять генераторов привезли", - сообщает мэр Владивостока.

Градоначальник также напомнил о работе с 12:00 полевых кухонь в поселках Подножье, Поспелово и Экипажный.