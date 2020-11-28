Все ресурсы на остров Русский: губернатор Приморья дал особые поручения

Губернатор заявил, что для восстановления электроснабжения к существующим силам Оборонэнерго, ДРСК, МЧС, военным, лесникам, дополнительно прибудут пять бригад ДРСК с высокопроходимыми КАМАЗами-вышками Фото: primorsky.ru

Продолжается усиление группировки по восстановлению электроснабжения острова Русский. Сложившуюся ситуацию обсудили на совещании с участием министра по развитию Дальнего Востока Алексея Чекункова и Губернатора Олега Кожемяко в пятницу, 27 ноября.

В начале совещания Алексей Чекунков отметил слаженность восстановительных работ в регионе.

«Михаил Мишустин высоко оценил работу Правительства Приморского края. Если на пике стихии без света находились более 180 тысяч человек, сейчас эта цифра составляет около 4 тысяч. Но все равно это много, а многие еще и находятся в транспортной блокаде», – обозначил министр.

Он отметил, что важно не только восстановить электроснабжение потребителей, но и построить новую инфраструктуру, «потому что таких сетей, как на Русском острове, быть не должно» – для этого будут выработаны системные меры.

Говоря о текущей ситуации с восстановлением энергохозяйства, Олег Кожемяко подчеркнул, что самая сложная ситуация сохраняется на острове Русский.

«Сетей низкого напряжения на Русском практически нет, а то, что осталось, не выдерживает никакой критики, нужно строить новые сети. Сейчас даже мы говорим не о восстановлении энергетики острова, а о том, что пробиваемся через завалы к этим сетям. Думаю, что благодаря постоянно усиливающейся группировке завтра расчистим все подходы», – обозначил глава Приморья.

Губернатор добавил, что к существующим силам Оборонэнерго, ДРСК, МЧС, военным, лесникам, завтра дополнительно прибывают пять бригад ДРСК с высокопроходимыми КАМАЗами-вышками. Также на остров направляются все необходимые для работы ресурсы – кабели, оборудование.

На время устранения аварий на сетях, кампус Дальневосточного федерального университета готов предоставить свои помещения для временного размещения жителей острова Русский. Продолжается оказанием помощи гражданам, в чьих домах отсутствует свет, – им уже доставлено 3500 газовых плит, 10000 баллонов, 3500 литров воды.

Кроме того, как сообщают в администрации Владивостока, на острове в настоящее время функционируют передвижные полевые кухни. По маршрутам Воевода–Рында–Подножье, Экипажный–Зеленая питание организовано трижды в день, в 10.00, 13.00 и 17.00, в Поспелово, по маршрутам Канал–Минка, Парис–Мелководный – два раза в день, в 13.00 и 17.00, с остановками в каждом населенном пункте примерно по 20 минут.

В целом электроснабжение по краю восстановлено. В частности, в Артеме свет поданы во все многоквартирные дома, осталось около 200 частных, в которых проживают почти 600 человек. Вернуть электричество планируется за выходные дни.

Руководитель АО «ДРСК» Юрий Андреенко подтвердил, что все прибывшие бригады из других регионов останутся в Приморье до полного устранения аварий.

Займутся специалисты компании и созданием резервной схемы для обеспечения надежного электроснабжения Первомайского района. В ходе совещания подчеркнуто, что параллельно выполнению восстановительных работ необходимо принимать меры по предотвращению подобных последствий.

Как обозначил заместитель министра энергетики России Евгений Грабчак, в ближайшее время в Приморском крае начнется мониторинг и расчистка просек под ЛЭП, в течение месяца будет составлен план выноса объектов из охранных зон электросетей.

«Как раз с этой проблемой столкнулись на Морском кладбище, когда энергетикам пришлось работать в стесненных условиях», – пояснил замминистра.

Кроме этого, необходимо усиливать оснащение электросетевых компаний – стихия показала, что наиболее быстро и эффективно действовать могли крупные энергоорганизации. Также разработана и инвестпрограмма АО «ДРСК», которая предусматривает реконструкцию инфраструктуры региона.

«Главная задача на данный момент – наладить быт приморцев. Но уже сейчас мы думаем над тем, как не допустить подобного впредь. В этом вопросе мы находим понимание Правительства», – заявил Олег Кожемяко.