ДРСК помогает Оборонэнерго восстанавливать сети о. Русский

Энергетики ДРСК приступают к аварийно-восстановительным работам в сетях Оборонэнерго на о. Русский. Сегодня утром бригады и спецтехника на пароме были доставлены на остров.

Энергетики восстанавливают электроснабжение потребителей п. Аякс. Специалистам предстоит расчистить ЛЭП от обледенелых веток и упавших деревьев, устранить обрывы проводов и другие повреждения сетевого оборудования. В работах задействованы энергетики из амурского и приморского филиалов ДРСК.

Накануне энергетики ДРСК завершили ремонт провода на линиях Оборонэнерго, питающих часть района Эгершельд. Вечером электроснабжение потребителей было возобновлено.

Кроме этого, энергетики ДРСК продолжают помогать Артемовской электросетевой компании в проведении аварийно-восстановительных работ.

Внимание! Убедительная просьба к жителям не приближаться к ЛЭП, не прикасаться к оборванному проводу!

В «Дальневосточной распределительной сетевой компании» (АО «ДРСК») работает единый Контакт-центр. По телефону 8-800-1000-397 вы сможете задать вопросы об отключениях электроэнергии. Звонок бесплатный.