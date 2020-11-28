Военные помогают энергетикам восстановить поврежденную инфраструктуру Русского острова

военная спецтехника повышенной проходимости направлена на Русский остров в помощь энергетикам

Во Владивостоке продолжаются восстановительные работы после ледяного шторма. Сейчас по поручению губернатора все силы брошены на Русский остров. Военные не остались в стороне, они также помогут энергетикам в восстановлении поврежденной инфраструктуры.

Сегодня, 28 ноября, восстановительные работы на Русском острове продолжаются полным ходом. Энергетикам необходимо пробиться через завалы к поврежденным сетям, помогают им в этом усиленные бригады. Военные еще вчера, 27 ноября, направили на остров технику повышенной проходимости. С ее помощью расчищаются проходы к поврежденным сетям.

Помимо спецтехники, работают и люди. более 60 военных усилили бригады рабочих, которые заняты в расчистке подъездных путей к поврежденным сетям и просек. Усиленные бригады сейчас трудятся в районе поселков Рында и Воевода, а также на участках у поселков Поспелово, Канал, Парис, Мелководное, Лесное.