Подключение острова Русский к электроэнергии продолжат вечером при свете фонарей

На Русском острове сейчас трудятся лесники, военные, техника. Пять бригад ДРСК приступили к монтажу – работают около 50 энергетиков.

Работы по подключению к электроэнергии поселков острова Русский продолжатся до позднего вечера. Об этом в субботу, 28 ноября, заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время выезда на территорию.

По словам главы региона, подача электроэнергии в населенные пункты острова и других территорий Приморья – первоочередная задача для региональных властей.

- На остров переброшены значительные силы и средства: лесники, военные, техника. Пять бригад ДРСК приступили к монтажу – работают около 50 энергетиков. Сейчас главная задача по Подножью, Экипажному, Аяксу, по дороге на Рынду и Воеводу – проложить трассы, чтобы зашли энергетики с вышками и вели монтаж по высокому и низкому напряжению. Необходимо сегодня сделать по максимуму и организовать подключение. Скоро подвезут световые фонари, чтобы мы могли продолжать работу до позднего времени», – подчеркнул губернатор.

Олег Кожемяко отметил, что останется вместе с сотрудниками лесного хозяйства и энергетиками. А от жителей острова Русский уже приходят сообщения о том, что свет начал возвращаться в дома в поселках Парис и Мелководный.

В крае сохраняется режим ЧС регионального характера. По состоянию на 28 ноября на объектах электроснабжения, ЖКХ работают более 1000 человек, задействовано 212 единиц техники.