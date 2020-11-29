Снежный накат, гололедица и -10: о погоде во Владивостоке на сегодня

Синоптики предупреждают о снежном накате на дорогах. Фото: pixabay.com

Погода в Приморском крае находится во власти поля повышенного атмосферного давления. По данным синоптиков портала «Примпогода», в регионе без осадков. Дневные температуры воздуха варьируются в пределах -10 +2 градусов. Специалисты предупреждают, что на отдельных участках дорог снежный накат и гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный.

Во Владивостоке сегодня небольшая облачность и без осадков. Утром -9 -11 градусов, днем -3 -5 градусов. Местами на дорогах гололедица. Ветер северный умеренный.

Переменная облачность и без осадков в воскресенье в Уссурийске. В утренние часы здесь адски холодно -21 -23 градуса. Дневные температуры в пределах -5 -7 градусов. На дорогах местами гололедица. Ветер северный умеренный.

В Находке переменная облачность и без осадков. В утренние часы температуры воздуха в пределах -8 -10 градусов, а в дневные -1 -3 градуса. Ветер северный умеренный, во второй половине до сильного.