Закрыто движение под Золотым мостом во Владивостоке

Ограничения будут действовать до вечера. Фото: Василий ПОЛИКАРПОВ

29 ноября с 11:00 до 18:00 закрыто движением под Золотым мостом. Горожан предупреждают, что ходить под мостом в это время просто-напросто опасно для жизни. Ограничения связаны с работами по очистке вант от ледовых оков. Толщина оледенения крайне большая, поэтому лучше, если под переправой не будет никого.

Напомним, что промышленный альпинисты уже несколько дней занимаются очисткой моста от льда. Мужчины работают на износ до поздней ночи, чтобы освободить Золотой из блокады.

Чтобы обезопасить населения, власти ограничили движение под мостом на время работ альпинистов. Так и сегодня проезд по Светланской улице и Корабельной Набережной будет закрыт до 6 часов вечера.