Заболевших в 4 раза больше выздоровевших: обнародована свежая статистика по Covid в Приморье

Всего с начала пандемии в регионе заболели 21 685 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Приморском крае зарегистрировано 228 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образов всего с начала пандемии в регионе заболели 21 685 человек. Из-за второй волны инфекции статистика заболеваемости ползет вверх, как на дрожжах.

К слову, 28 ноября количество зараженных превысило число выздоровевших в 4 раза. вылечились от ковида за сутки 57 человек. С начала эпидемии победить болезнь удалось 15 459 жителям Приморья. Летальных исходов из-за Covid-19 за это время было 230.

Напомним, что в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Это значит – носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию должны все без исключения.