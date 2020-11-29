ДВФУ приютил семьи, оставшиеся на Русском острове без света и воды

Вуз готов принять еще 400 человек. Фото: Игорь НОВИКОВ

В Дальневосточном федеральном университете, который находится на Русском острове, открылся пункт временно размещения для тех, кто остался без коммунальных услуг из-за ледового апокалипсиса. На сегодняшний день в ДВФУ переселились 700 человек.

Стоит отметить, что среди них не только студенты и сотрудники вуза, а также сотрудники аптек, магазинов, строители, электрики, водители автобусов, а также все те, кто работает на острове круглосуточно.

- Кроме того, в кампусе уже проживают пять семей с острова Русский. Уже сегодня на период ЧС мы готовы принять еще 400 семей, - сообщает пресс-служба ДВФУ.

Если у вас нет воды и света, и вы не против на время переехать в кампус, позвоните по телефону: 8 800 550 38 38 или отправьте заявку на адрес: callcenter@dvfu.ru.

ВАЖНО

В письме с темой «Временное размещение» необходимо указать ФИО, дату рождения, контактный телефон, ФИО всех родственников, с кем заселяетесь, адрес фактического проживания.

Также вы можете обратиться лично в кампусе ДВФУ в корпус №3, кабинет №11 с 11:00 до 20:00.

При заселении необходимо предъявить администратору корпуса оригинал паспорта.