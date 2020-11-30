Думают едут прямо – значит на главной. ДТП на опасном участке во Владивостоке попало на видео

Автомобилисты не смогли поделить проезд на Чуркине Фото: принтскрин видео.

Аварию с участием двух машин в Первомайском районе Владивостока запечатлел видеорегистратор очевидца. Неприятной ситуации на дороге вполне можно было бы избежать будь автомобилисты слегка внимательнее. Один, судя по всему, слишком был уверен в свой правоте или оказался принципиальным, второй – то ли засмотрелся в телефон, то ли не обратил внимание на знак «Уступи дорогу». Итогом встречи стали две подбитых машины.

История развернулась недалеко от магазина «Зеленый остров» на Калинина. Водитель Honda HR-V ехал со стороны Диомида и должен был пропустить машину, движущуюся по главной со стороны Золотого моста. Должен был, но почему-то пренебрег знаками приоритета в движении.

«Просто некоторые думают, если они едут прямо значит у них главная! А знаки? Не, не слышал», «На HR-V походу в телефон залип, вот и результат», «Всегда боюсь там поворачивать из-за таких индивидуумов», «Как-то чуть дальше было ДТП. Водитель на микрике к самосвалу за задний крючок на кузове прицепился. Пока тот увидел, он перила размотал», – делятся местные жители.

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