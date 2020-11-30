Идут четвертые сутки. Вблизи Владивостока ищут пропавшего дайвера

Вблизи Владивостока пропал водолааз Фото: pixabay.com

С 27 ноября неравнодушные приморцы ищут водолаза, которого могло унести на катере из бухты Мелководной в район острова Попова. По словам родственников, ЧП произошло из-за поломки мотора на плавсредстве.

Как уверяют близкие, первым делом они обратились к спасателям, но поиски пока не дали результата. Поэтому родственники надеются на помощь добровольцев, чьи катера еще на воде. Стоит отметить, что официально навигация в Приморье в этом году уже закончилась.

Всех, кто владеет какой-либо информацией или может подключиться к поискам, просят обращаться по телефону: +7 908 449-23-93.

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