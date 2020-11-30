«Первый раз такое вижу»: поступок эвакуаторщика удивил приморцев

Машину эвакуировали от остановки Фото: dps.control

Работа коммунальных служб по уборке снега и льда во Владивостоке стала предметом тщательного наблюдения и обсуждения в социальных сетях. Не меньше комментариев вызвали и действия водителя эвакуатора, который переставил авто, мешающее расчистке территории.

История развернулась на проспекте Красного Знамени. По словам очевидцев, автомобиль несколько дней стоял практически на остановке напротив ТЦ «Тихоокеанский». На срабатывание сигнализации владелец не реагировал, при этом авто явно мешало снегоуборочной технике. В итоге транспортное средство погрузили на эвакуатор и перепарковали. При этом автомобиль заботливо поставили на противоположной стороне, недалеко от «Кольцевого», а не отвезли на арестплощадку, как это обычно происходит.

Транспортное средство заботливо переставили на другую сторону Фото: dps.control

«Там полдороги очистить не могут из-за этих товарищей, наконец-то!!!! Эвакуатор используют в правильном назначении», «Первый раз такое вижу, что не объехали, не забили, а перепарковали», «Это, что из сказки?», «Так всегда надо делать, со всеми: не штрафстоянка, а "перепрятать". Штрафстоянка это банально. Перепрятать на другой конец города», «Это было бы весьма поучительно, пока будешь искать машину, обдумаешь свое поведение и в следующий раз вряд ли захочешь в таком квесте участвовать», – отмечают местные жители.

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