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Происшествия

Педали перепутала? Во Владивостоке автомобиль c детьми упал со склона на припаркованные машины

Пользователи сети гадают, виновата скользкая дорога или водитель
Ярослав ЮРИН
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Неуправляемая машина приземлилась на крышу

Неуправляемая машина приземлилась на крышу

Фото: принтскрин видео.

По сообщениям очевидцев, во Владивостоке автомобиль скатился со склона и упал на припаркованные машины. История развернулась напротив домов №3 и 5 на улице Ладыгина. По предварительным данным, в машине помимо водителя находились двое детей.

Кадры с авто лежащим на крыше уже облетели сети. Машина самым неудачным образом оказалась на стоянке, снеся забор и повредив, как минимум два других транспортных средства. Одни считают, что причиной ДТП стала скользкая дорога, другие уверены, что авария произошла по вине водителя. Истинные причины предстоит установить специалистам. Данные о пострадавших также уточняются.

«Педали перепутала 100%», «Как страшно, всегда задаю вопрос – почему крутые спуски в первые дни гололеда не почистить и не посыпать, нужно ждать когда кто-нибудь убьется? Крутая гора при подъезде к дому русская 75 – сколько раз меня там крутило на этом подъеме, а вечером из окна шоу, кто поднимется по крутой ледяной горе. Когда звоню в дорожные службы и спрашиваю, что ждете нашей смерти? Только тогда реагируют», – делятся мнением жители Владивостока.

Напомним, буквально на прошлой недели ледяной подъем не смогла преодолеть водитель Nissan Tiida. Девушка не справилась с управлением и устроила массовое ДТП. Машина тоже скатилась с косогора, приземлившись на парковку возле дома. В общей сложности довольно серьезно пострадали 5 машин.

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