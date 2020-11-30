«Несли мешок для трупа, а он зашевелился»: в Приморье автомобиль превратился в груду металла после жуткого ДТП

Авто изменилось до неузнаваемости. Фото: nhk_it

Серьезное ДТП разыгралось ранним утром в Находке. По словам очевидцев, Toyota Crown на скорости вылетела на проспект Мира. Автомобиль закрутило и он оказался на клумбе, протаранив рекламный щит. Последствия для машины оказались фатальными, экипажу повезло куда больше.

«Говорят, ожил парень. Специалисты мешок для трупа сначала взяли. Потом молодой человек зашевелился, они за носилками побежали», «Вот, что значит в рубашке родился. Здоровья ему», «А сколько он летел? Так самолеты разлетаются», «Удар был такой силы, я думала наш дом сложится. Кстати, освещения ноль, ни одного включенного фонаря», «Шумахер разнес все клумбы и рекламный щит. Хорошо прохожие не пострадали и другие авто. Лишать таких прав пожизненно», «Утром видели, когда на работу ехали, как МЧС вырезали людей оттуда», – делятся местные жители.

По словам горожан, на дороге в эту ночь не было освещения. Также местные автолюбители отмечают, что аварии напротив местного рынка «Балкия» случаются довольно часто. В пресс-службе ГИБДД по Приморскому краю подтвердили факт происшествия, отметив, что на данный момент подробности выясняются.

Неуправляемая машина начала таранить все на своем пути. Фото: nhk_it

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