Катер отнесло к острову Козлова. Пропавшего под Владивостоком дайвера нашли спустя 4 дня

Жизни мужчины сейчас ничего не угрожает Фото: pixabay.com

В Амурском заливе в 26 километрах от Владивостока нашли дайвера, который пропал еще 27 ноября. По словам близким, на катере отказал двигатель и аквалангист остался дрейфовать в море в ожидании помощи.

На поиски человека, оказавшегося в беде, выдвинулись неравнодушные жители края. Призыв о помощи был опубликован в соцальных сетях. При этом ситуацию осложняло то, что официально навигация маломерных судов в Приморье в этом году уже закрыта. По информации VL.ru, дайвера удалось обнаружить 30 ноября. Мужчина смог самостоятельно выбраться на остров Козлова, который находится в 2,3 километрах к юго-западу от острова Попова и 2,2 километрах к северо-западу от Рейнеке. Жизни аквалангиста сейчас ничего не угрожает.

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