Сразу три смерти и значительный прирост больных COVID-19 в Приморье

Еще трое пациентов не справились с болезнью в Приморье Фото: Алексей БУЛАТОВ

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Приморье, в крае отмечается большой прирост заболевших. Кроме того стало известно и о новых смертях.

Всего за сутки COVID-19 унес три жизни. Общее число погибших с начала эпидемии жителей Приморья достигло 234 человек. Также специалисты выявили 231 новый случай заболевания. За все время в крае заболели 21 916 пациентов.

Из положительных новостей – еще 49 приморцев смогли выздороветь. Всего вылечились 15 508 человек.

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