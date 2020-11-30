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Общество

ДРСК продолжает помогать Оборонэнерго на острове Русский

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Сегодня на остров Русский направлены дополнительные бригады ДРСК для оказания помощи Оборонэнерго. Энергетики продолжат работы по восстановлению линий электропередачи, обеспечивающих электроэнергией населенные пункты острова. Движение по мосту на остров по-прежнему закрыто из-за обледенения, поэтому бригады специалистов ДРСК и подрядных организаций, а также необходимая спецтехника были доставлены на остров на пароме.

В прошедшие выходные энергетики Дальневосточной распределительной сетевой компании помогли Оборонэнерго возобновить подачу электроэнергии жителям поселков Парис, Мелководное, Новик. Также энергетики ДРСК подключили вышки сотовых операторов в бухте Аякс, что позволило восстановить работу связи. Энергетики продолжают восстанавливать линию электропередачи до поселка Поспелово, строят линию до п. Подножье.

Одновременно с работой по восстановлению электрических сетей идет работа по подключению социальных объектов и жилых домов при помощи дизель-генераторов.

Кроме этого, в пятницу, 27 ноября, бригады ДРСК завершили ремонт провода на линиях Оборонэнерго, питающих часть района Эгершельд. Вечером электроснабжение потребителей, запитанных от этих линий, было восстановлено.