ДРСК продолжает помогать Оборонэнерго на острове Русский

Сегодня на остров Русский направлены дополнительные бригады ДРСК для оказания помощи Оборонэнерго. Энергетики продолжат работы по восстановлению линий электропередачи, обеспечивающих электроэнергией населенные пункты острова. Движение по мосту на остров по-прежнему закрыто из-за обледенения, поэтому бригады специалистов ДРСК и подрядных организаций, а также необходимая спецтехника были доставлены на остров на пароме.

В прошедшие выходные энергетики Дальневосточной распределительной сетевой компании помогли Оборонэнерго возобновить подачу электроэнергии жителям поселков Парис, Мелководное, Новик. Также энергетики ДРСК подключили вышки сотовых операторов в бухте Аякс, что позволило восстановить работу связи. Энергетики продолжают восстанавливать линию электропередачи до поселка Поспелово, строят линию до п. Подножье.

Одновременно с работой по восстановлению электрических сетей идет работа по подключению социальных объектов и жилых домов при помощи дизель-генераторов.

Кроме этого, в пятницу, 27 ноября, бригады ДРСК завершили ремонт провода на линиях Оборонэнерго, питающих часть района Эгершельд. Вечером электроснабжение потребителей, запитанных от этих линий, было восстановлено.