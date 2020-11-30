В ДВФУ рассказали, когда планируется возобновить очные занятия студентов в аудиториях вуза

Студенты ДВФУ пока продолжают обучение в режиме онлайн

В ДВФУ рассказали, когда планируется возобновить очное обучение студентов в аудиториях университета. Руководство вуза вместо 30 ноября назвало новую дату, так как движение по Русскому мосту пока еще не открыто.

Так, согласно информации, размещенной на сайте университета, реализацию дисциплин очно в аудиториях кампуса планируется начать с 7 декабря. Стоит отметить, что это предварительная дата, так как пока не ясно, откроют ли к этому дню движение по Русскому мосту. Напомним, открытие движение по Русскому мосту перенесли на неопределенный срок.

Пока действуют ограничения по передвижению на мосту, обучение студентов продолжается в режиме онлайн. До 19 декабря в вузе должны провести все дисциплины, требующие обязательного очного присутствия студентов, такие как практикумы и лабораторные занятия. Кроме того, сохраняется вероятность того, что с 21 декабря учебный процесс будет переведен в электронный формат.

В пресс-службе ДФВУ также подтвердили, что из-за введенного ранее режима ЧС нагрузки на студентов в виде увеличения академических часов не будет.