400 бетонных опор за неделю: на Русском острове создадут новую систему энергоснабжения

Олег Кожемяко поставил энергетикам серьезную задачу: установить 400 бетонных опор на Русском острове для создания новой системы энергообеспечения. Фото: primorsky.ru

400 новых бетонных опор возведут на Русском острове для того, чтобы создать надежную систему электроснабжения и избежать возможных случаев повторения ЧП. Об этом заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко. Он также поставил жесткие сроки по выполнению этого проекта. Рабочим дана ровно неделя.

Создавать новую систему энергоснабжения начнут только после того, как подключат все оставшиеся дома на острове к электричеству. На случай возможных перебоев с электроснабжением до самого конца отопительного сезона на острове в резерве останутся дизельные генераторы, чтобы в случае необходимости не пришлось их перебрасывать, устраивать сложные операции по их транспортировке.

- После подключения к электричеству всех населенных пунктов нужно будет разворачивать работу по созданию устойчивого электроснабжения всего Русского. Здесь, конечно, сложная схема – разрозненные поселки, большие расстояния, сложный гористый рельеф, но в течение этой недели будут задействованы более 80 лесников с инвентарем и оборудованием, будет находиться министр лесного хозяйства, из 11 бригад девять прибыли. Будут работать энергетики Оборонэнерго и ДРСК, командование флота выделит до 150 человек. Необходимо за эту неделю максимально выполнить работу по переходу на устойчивую систему энергоснабжения, для этого потребуется установить около 400 бетонных опор – такую заявку вчера сделали», – обозначил Олег Кожемяко.

В Оборонэнерго отметили, что взаимодействие между ведомствами за последнее время наладилось и сейчас эффективно, как никогда. Потому поставленная задача вполне выполнима. Энергетики отмечают, что все работы между задействованными структурами распределены, каждый выполняет свою работу не мешая друг другу.

- Просеку проходит сначала тяжелая техника, затем лесники, военные, потом делают дефектовку, а мы в течение часа-двух делаем дефектные ведомости – эта работа ведется круглосуточно. После получения дефектных ведомостей сразу заходят бригады Оборонэнерго и ДРСК, ремонтируют электросети, - уточнили энергетики.