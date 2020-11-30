Чудом выживший после страшного утреннего ДТП приморец был пьян - ГИБДД

Автомобиль восстановлению не подлежит Фото: 25.mvd.ru

Полицейские Находки установили, что водитель Toyota Crown, устроивший ранним утром 30 ноября жуткое ДТП, был в состоянии алкогольного опьянения.

Прибывшие на место страшного ДТП, где от автомобиля осталась лишь груда металлолома, полицейские выяснили подробности аварии.

За рулем Toyota Crown находился 24-летний водитель. Он ехал со стороны проспекта Северный в направлении проспекта Находкинский. В какой-то момент он не справился с управлением, съехал с проезжей части на разделительную полосу, снес несколько вазонов и врезался в рекламный щит.

Несмотря на то, что ДТП произошло в темное время суток, дорожная разметка была видимой, заключают полицейские. Кроме того все произошло на сухом дорожном покрытии. Это значит, что предварительно вина за совершение ДТП лежит целиком на водителе Toyota Crown. Его и пассажира автомобиля госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Выяснилось, что водитель в момент совершения ДТП был пьян, а в этом году он неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

За нетрезвую езду, отсутствие страховки и повреждение дорожных сооружений молодому человеку предстоит выплатить более 40 тысяч рублей штрафов.