Два водителя попытались прорваться через перекрытый Русский мост во Владивостоке

Грузовик остановили на подступах к мосту. Фото: ПФ ФГУП «УВО Минтранса России»

Сотрудники Приморского филиала ФГУП «УВО Минтранса России» задержали двоих нарушителей, пытавшихся пересечь временно закрытый мост на остров Русский. Движение транспорта по мосту, который соединяет остров Русский с материковой частью Владивостока, перекрыли 21 ноября из-за падения льда с вант на проезжую часть после прошедшего в Приморье ледяного дождя. По состоянию на сегодняшний день осталось очистить 45 из 168 вант мостового перехода.

Подведомственное Росавтодору ФКУ ДСД «Дальний Восток» делает все возможное, чтобы открыть проезд. Единственной связью материка с островом остаётся паромная переправа, но не все жители и гости острова соблюдают установленный режим.

Одно из нарушений произошло вечером 26 ноября – опоздавший на паром водитель грузовика пытался попасть на материк через закрытый мост. При этом слушать объяснения сотрудников ведомственной охраны мужчина согласился не сразу. Путем длительных переговоров автомобилиста удалось убедить, что движение по мосту крайне опасно. Второе нарушение произошло ночью 27 ноября – водитель двигался со стороны города на остров Русский, но не заметил запрещающих знаков. «Более 1 500 сотрудников Приморского филиала ведомственной охраны Минтранса России в круглосуточном режиме несут службу на 130 объектах транспортной инфраструктуры Дальнего Востока. Проведенная работа с начала этого года позволила предупредить более 2500 нарушений. Почти 450 человек задержано за попытку проникновения в зону транспортной безопасности», - отметил директор Приморского филиала ФГУП «УВО «Минтранса России» Виталий Пехота.