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«Я тоже так делал, теперь у меня двое детей»: жители Владивостока обсуждают подвиги загадочного спайдер-мена

Пользователи сети гадают, что стало причиной такого рода скалолазания
Кристина ГРИН
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Зачем парень карабкается по стенам - неизвестно.

Зачем парень карабкается по стенам - неизвестно.

Фото: принтскрин видео.

Так много вопросов и так мало ответов. Занятное видео появилось накануне в сети. Как утверждает автор фильма, место действия – Владивосток, а точнее – Кирова, 62. Средь бела дня неизвестный молодой человек был замечен случайными людьми в не совсем обычной ситуации. Парень карабкался по стене дома наверх, словно супергерой. Оставить такую картину без внимания было бы преступлением.

Разумеется, приморца, ставшего героем видео, сразу прозвали еще одной разновидностью спайдер-мена. Особую атмосферу придает музыкальное сопровождение водителя машины, который снял все на мобильный. Но вот что именно стало причиной такого поступка со стороны скалолаза – не ясно.

Пользователи сети в комментариях под видео гадают, зачем парень занимается этим. Один из самых распространенных ответов связан с делами амурными. «Я тоже так делал, теперь у меня двое детей» - шутит подписчик.