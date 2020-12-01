«В первый день зимы»: синоптики рассказали о погоде во Владивостоке на 1 декабря

С утра многие почувствовали приход зимы. Фото: pixabay.com

Погода в Приморском крае находится во власти поля повышенного атмосферного давления. Отсюда в регионе преимущественно без осадков. Как сообщается на портале Примпогода, дневные температуры воздуха в пределах 0 -11 градусов. Местных жителей предупреждают, что на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный умеренный.

Небольшая облачность сегодня во Владивостоке. В дальневосточной столице без осадков. Утром -7 -9 градусов, днем -4 -6 градусов. На некоторых дорогах гололед – будьте предельно аккуратны. Ветер северный умеренный, утром до сильного.

В Уссурийске переменная облачность и без осадков. Утром температуры воздуха опустятся до -16 -18 градусов, а дневные до -5 -7 градусов. Гололедица. Ветер северный умеренный.

В Находке небольшая облачность и также без осадков. Утром -6 -8 градусов, днем -2 -4 градуса. Ветер северный умеренный до сильного.