Завершены поиски без вести пропавшей 15-летней Анастасии из Владивостока

Поисками Анастасии занимались волонтеры. Фото: pixabay.com

15-летняя Анастасия из Владивостока вести пропала 22 ноября. Девушка просто вышла из СРЦН «Парус Надежды», но обратно туда она так и не вернулась. Сотрудники центра забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам Примпоиска. Те сперва разместили новость о пропаже Анастасии в сеть.

Вместе со снимков девушки к посту были прикреплены приметы пропавшей. Было известно, что ее рост 170 сантиметров, она плотного телосложения, у нее темные волосы и стрижа каре.В день загадочного исчезновения на ней были: бордовая парка, серые спортивные штаны и светлую обувь.

И вот, спустя несколько дней, волонтеры объявили о том, что писки пропавшей Анастасии завершены. К счастью, повод для этого радостный. Ее нашли живой и невредимой.