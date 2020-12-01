В помощь парому: четыре десантных катера ТОФ будут курсировать между материком и Русским островом

Сейчас в администрации Владивостока согласуют расписание и маршрут катеров. Фото: МО РФ

Во Владивостоке сегодня, 1 декабря, четыре десантных катера ТОФ для налаживания пассажирского сообщения начнут курсировать между материком и Русским островом.

С инициативой направить катера ТОФ на пассажирские линии к командованию ТОФ обратился полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Для пассажирских перевозок будет привлечен десантный катер проекта 21820 (шифр «Дюгонь») «Иван Карцов», десантные катера ДК-107, ДК-70 и ДК-57. За один рейс все четыре катера способны перевести более 150 пассажиров.

Сейчас осталось лишь согласовать график движения десантных катеров и их маршруты с властями города. Планируется, что уже сегодня экипажи приступят к выполнению поставленных задач.